Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Rize Belediyespor'u Farklı Yendi
Adventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Rize Belediyespor'u deplasmanda 44-25 mağlup etti. İlk yarıyı 19-13 önde tamamlayan Trabzon ekibi, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek maçı rahat bir skorla kazandı.
