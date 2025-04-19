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Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'larda Köyceğiz Belediyespor'u Yendi

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'larda Köyceğiz Belediyespor'u Yendi
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı 3. ve son maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 31-28 mağlup etti. İlk yarıyı 16-13 önde tamamlayan Trabzon ekibi, bir üst tura yükselerek Spor Toto Spor Kulübü ile mücadele edecek.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı 3. ve son maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 31-28 yendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını 16-13 ev sahibi ekip önde tamamladı.

İkinci yarıda Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 31-28 skora getirerek sahadan galip ayrıldı.

Bir üst tura yükselen Trabzon ekibi, sıradaki turda Spor Toto Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Bordo-mavililer, bu eşleşmeden de galip ayrılırsa Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

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Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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