Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'larda Köyceğiz Belediyespor'u Yendi
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı 3. ve son maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 31-28 mağlup etti. İlk yarıyı 16-13 önde tamamlayan Trabzon ekibi, bir üst tura yükselerek Spor Toto Spor Kulübü ile mücadele edecek.
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı 3. ve son maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 31-28 yendi.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını 16-13 ev sahibi ekip önde tamamladı.
İkinci yarıda Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 31-28 skora getirerek sahadan galip ayrıldı.
Bir üst tura yükselen Trabzon ekibi, sıradaki turda Spor Toto Spor Kulübü ile karşılaşacak.
Bordo-mavililer, bu eşleşmeden de galip ayrılırsa Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazanacak.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor