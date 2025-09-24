Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u Mağlup Etti

Güncelleme:
Adventures Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 40-33 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını da 19-18 önde tamamlayan Trabzon ekibi, sahadan zaferle ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
