Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u Mağlup Etti
Adventures Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 40-33 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını da 19-18 önde tamamlayan Trabzon ekibi, sahadan zaferle ayrıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor