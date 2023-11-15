Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u mağlup etti
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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. turunda Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 42-29 yenerek galip geldi. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Trabzon ekibi, tur atlamak için rövanş maçını bekleyecek.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur mücadelesi ilk maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 42-29 yendi.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 20-12 üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo-mavili ekip, ikinci devresini de önde götürdüğü karşılaşmadan 42-29 galip ayrıldı.
Üst tura çıkacak takım, yarın oynanacak rövanş karşılaşmasıyla belli olacak.
Kaynak: AA / Spor