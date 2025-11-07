Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 95 Amatör Spor Kulübüne Malzeme Desteği Sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 95 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sporun Trabzon için büyük bir marka değeri taşıdığını vurguladı ve amatör sporun önemine dikkat çekti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 95 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığıca, Amatör Futbol Kulüpleri Federasyonu'na (ASKF) kayıtlı 95 amatör spor kulübüne Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen törenle malzeme yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un bir spor şehri olduğunu belirterek, sporun şehre büyük bir marka değeri kattığını ifade etti.

Ortahisar Belediye Başkanlığı döneminden bu yana ASKF'de önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Genç, "Bugün de aynı sorumlulukla hareket ediyorum. Bunu, spora desteği bir vazife olarak gördüğüm için yapıyorum. Biz 'işi Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bırakalım' anlayışında değiliz, bu bizim sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Genç, Trabzonspor'u başarıya taşıyan ruhun amatör ruh olduğuna işaret ederek, bu konuda elinden gelen malzeme ve nakdi desteği vereceğini belirtti.

İhtiyaçlara yönelik çalışma yaptıklarını ifade eden Genç, "Birlikte hareket etmek çok kıymetli. Biz ne kadar duyarlıksak, Ertuğrul Doğan başkanımız ve yönetimi de bu konuda duyarlı. Bu işin bir yönü de Trabzonspor'umuza katkı sağlamaktır. Bu kulüplerimizde yetişen gençlerimiz Trabzonspor'a doğru yürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

ASKF Başkanı Zeki Kurt ise Genç'e destekleri için teşekkür ederek, "Amatör spor sadece bir boş vakit aktivitesi değildir. Dayanışmanın, disiplinin ve centilmenliğin öğrenildiği okullardır. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Hedef belirliyor ve hayal kuruyorlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından amatör spor kulübü temsilcilerine malzemeleri teslim edildi.

Programa, Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.