TRABZON'A 'ŞAMPİYONLUK' AKINI

TRABZON (DHA) - SÜPER Lig'de şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor, cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen bordo mavili taraftarlar, dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden şehre gelmeye başladı. Bordo mavili bayraklarla süslenen kente akın eden taraftarlar için hava yolu şirketleri de günlük ortalama 15 sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi kentte büyük heyecan yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden bordo mavili taraftarlar, takımlarının şampiyonluk maçı ve kutlamalar için şehre gelmeye başladı. Bordo mavili bayraklarla süslenen kente akın eden taraftarlar için hava yolu şirketleri de günlük ortalama 15 sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı. Ek seferlere rağmen uçak bileti bulamayan taraftarlar, Ordu-Giresun, Samsun ve Erzurum'a havalimanlarına inecek uçaklara bilet alıyor, kara yolu ile şehre geliyor. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı, iftarlarda restoranların dolup taştığı, cadde ve sokakların dolduğu Trabzon'da her köşe başında erken şampiyonluk kutlanıyor. 41 bin 461 kapasiteli stadyumda 500 ile 5 bin TL arasında satışa çıkan 12 bin 824 bilet de tükendi.

Şampiyonluğun şehre çok iyi geleceğini belirten Furkan Mani ise "Bu kent hiç alışık olmadığı bir durum yaşıyor. Yıllardan beri özlemini duyduğu sonuca artık bu defa ulaşmış durumda. Yıllardır bekliyoruz. Çok hüzün, çok acı biriktirdik. Ancak şimdi mutlu olma zamanı. Çok heyecanlıyız. Mutlu günlerin başlangıcı olacak bu şampiyonluk. Bu şampiyonlukla birlikte bütün taraftarlar bütün kent yeniden doğacak" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor