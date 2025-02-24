SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
Kocaeli'de rehine krizi kanlı bitti! Yaralı yoğun bakımda

Restorandaki rehine krizi kanlı bitti! Yaralı yoğun bakımda

Trabszonspor İç Sahada Parlıyor: 7 Maçtır Yenilmiyor

Trabszonspor İç Sahada Parlıyor: 7 Maçtır Yenilmiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, iç sahada 7 maçtır kaybetmeyerek 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, bu sezon iç sahada toplamda 30 gol atarak güçlü bir performans sergiliyor ancak deplasmanda 5 puanla sınırlı kaldı.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, bu sezon iç sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 23 maçta 32 puan hanesine yazdırırken, bu puanların 27'sini iç sahada, 5'ini ise deplasmanda aldı.

Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı maçlarda elde ettiği puanlarla ligde tutunuyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Hücumda etkili bir grafik çizen Trabzonspor, iç sahada 30 gol atarken kalesinde ise 12 gole engel olamadı. Karadeniz ekibi, toplamda attığı 39 golün 30'unu evinde kaydederek taraftarının önünde etkili bir performans sergiledi. İç sahada gösterilen bu performans Trabzonspor'un sıralamadaki yerini yükseltirken, iç saha grafiğinde 4. sırada yer aldı.

Trabzonspor, iç sahada gösterdiği bu başarılı performansa karşın deplasmanda beklenen etkiyi yapamadı. Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı maçlarda yalnızca 5 puan toplayarak ligdeki sıralamasını olumsuz etkiledi. Bu durum deplasman performansının Trabzonspor'un sıralamadaki yerini olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Evinde 7 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, sahasında oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle önemli bir çıkış yakaladı. Karadeniz ekibi, sahasındaki son yenilgisini 3 Kasım 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında alırken, 2025 yılında evinde oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı. Bordo-mavililer, iç sahada elde ettiği puanlarla ligde 32 puan ile 8. sırada yer aldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
img

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
img

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.