Toyota Gazoo Racing Yunanistan'da çifte zafer elde etti

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, Yunanistan'da gerçekleştirilen Akropolis Rallisi'nde ilk iki sırayı alarak çifte zafer elde etti. Genç sürücü Kalle Rovanpera birinci olurken, Elfyn Evans ikinci oldu. Toyota, bu zaferle Markalar Şampiyonası'ndaki puan farkını 91'e çıkardı.

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, Yunanistan'da gerçekleştirilen Akropolis Rallisi'nde ilk iki sırayı aldı.

Toyota açıklamasına göre, Ralli başlamadan önce bölgede yaşanan sağanak yağışlar ralliyi zorlaştırırken, pilotlar çamurlu etaplardan kayalıklı yollara kadar mücadele etti. Toyota'nın ralli aracı GR Yaris Rally1 Hybrid ise bir kez daha dayanıklılığını ve yüksek performansını kanıtladı.

22 yaşında WRC'nin en genç şampiyonu olan Kalle Rovanpera ve co-pilotu Jonne Halttunen, ralliyi 3 saat 16,7 saniyede tamamlayarak yeni bir zafer elde etti. İlk iki sırayı alarak çifte zafere imza atan Toyota, Elfyn Evans ve Scott Martin ikilisiyle podyumda yer aldı.

Elfyn Evans, Rovanpera'nın 1 dakika 31,7 saniye gerisinde ralliyi tamamladı. Haziran ayındaki Kenya Rallisi'nden bu yana ilk kez yarışan Sebastien Ogier ise cumartesi günü öğleden sonra sorun yaşayana kadar ralliye liderlik etti. Cumartesi yarışı bırakmak zorunda kalan Ogier, pazar günü etaplara geri dönerek 10. sırayı elde etmeyi başardı.

-Toyota Gazoo Racing farkı 91 puana çıkardı

Yunanistan'da ilk iki sırayı alarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, hem rallide hem de Güç Etabı'nda maksimum puanları elde etti. Bu sayede Markalar Şampiyonası'na üç yarış kala en yakın rakibiyle olan puan farkını 91'e çıkardı. Toyota bu sezon 10 yarışın 8'ini kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

Genç sürücü Rovanpera ise bu yıl üçüncü zaferine imza atarak, Pilotlar Şampiyonası'nda en yakın rakibi ve aynı zamanda takım arkadaşı olan Elfyn Evans ile farkı 33 puana çıkardı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Kalle Rovanpera, harika bir hafta sonu geçirdiklerini belirterek, "Bu ralli her zaman zorlu olmuştur. Geçtiğimiz yıl Yunanistan'da yarışın en başından sonuna kadar sorunlar yaşamıştık. Bu yıl çok daha iyi mücadele edebilecek potansiyelimiz vardı. Takıma güçlü otomobili sundukları için çok teşekkür ederim. Şimdi, istikrarlı performansımıza devam edip, diğer rallilere odaklanma zamanı." ifadelerini kullandı.

-Sezona damga vuran ralli aracı: GR Yaris Rally1 Hybrid

Açıklamaya göre, 2023 Dünya Ralli Şampiyonası, bir sonraki yarış için Güney Amerika'ya geri dönecek. Son olarak 2019 yılında gerçekleştirilen Şili Rallisi, 28 Eylül-1 Ekim'de koşulacak. Ralli, Liman kenti Concepcion çevresindeki Bio Bio bölgesinin ormanlarındaki etaplarda düzenlenecek. Buradaki yollar teknik olmasının yanı sıra hızlı ve akıcı olmasıyla dikkati çekiyor.

2022 sezonunda GR Yaris Rally1 Hybrid yarış aracıyla Markalar, Pilotlar, Co-Pilotlar Dünya Şampiyonluğu'nu kazanan Toyota, WRC şampiyonluğunu üst üste üçüncü kez kazanma hedefiyle 2023 sezonu için aracını daha da geliştirdi.

Kısa zamanda başarısını kanıtlayan GR Yaris Rally1 Hybrid'i performans ve dayanıklılık alanında daha da ileriye taşıyan Toyota, ralli aracının her türlü yol koşulunda istikrarlı bir sürüş elde etmesini sağladı. Toyota, ralli aracının hibrit sisteminin verimliliğini ve performansını artırarak 2023'te de başarısını devam ettiriyor. Bu yeni nesil hibrit ralli aracı, performansı, verimliliği, hızı ve dayanıklılığıyla dikkati çekiyor.

2023'ün ilk 10 yarışında GR Yaris Rally1 Hybrid, Sebastien Ogier ve Kalle Rovanpera ile 3 kez, Elfyn Evans ile 2 kez ilk sırada yer aldı. Aynı zamanda 10 yarışın dokuzunda ilk üçte en az bir GR Yaris Rally1 Hybrid yer alarak aracın istikrarı da öne çıkıyor.

-Toyota Gazoo Racing ile daha iddialı otomobiller

2007 yılında tanıtılan Toyota'nın yarış departmanı Toyota Gazoo Racing, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Dünya Rally-Raid Şampiyonaları (W2RC) gibi üst düzey motor sporları yarışlarında mücadele ediyor.

Toyota, en ekstrem şartlarda ve en zorlu yollarda araçlarını yarıştırarak otomobil gelişimini yönlendiriyor. Motor sporları arenasında hibrit teknolojisinden hidrojene kadar çok farklı çalışmalar ortaya koyuyor. Birçok kez şampiyonluk elde eden takım, sürdürülebilir motor sporlarıyla heyecanı ve eğlenceyi bir araya getirmeyi amaçlıyor.