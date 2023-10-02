Toyota GAZOO Racing WRC'de Üst Üste 3. Kez Markalar Şampiyonu Oldu

Toyota GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, Şili Rallisi'nde önemli puanlar elde ederek üst üste 3. kez Markalar Şampiyonluğu'nu kazandı. Pilotlar Şampiyonluğu ise son iki yarışta sonuçlanacak.

Toyota GAZOO Racing WRC'de üst üste 3. kez Markalar Şampiyonu olmayı başardı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, heyecan verici Şili Rallisi'nde önemli puanlar elde etti ve sezonun bitimine iki yarış kala Markalar Şampiyonluğu'nu kazandı.

Elfyn Evans/Scott Martin ikilisi üçüncü sırada podyuma çıkarken Kalle Rovanperä ve Takamoto Katsuta ise dördüncü ve beşinci sırayı elde etti.

Toyota bu sonuçlarla birlikte Markalar Şampiyonluğu'nu sezon bitmeden garantiledi. Böylece WRC'ye geri dönüşünün ardından dördüncü kez bu unvanı elde eden Toyota, üst üste üçüncü kez şampiyon olarak üstünlüğünü ortaya koydu. Bununla birlikte Toyota 1993'ten bu yana yedi kez şampiyonluk kazanmayı başardı.

İki Toyota pilotu Pilotlar Şampiyonluğu için yarışıyor

Toyota GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, aynı zamanda beşinci kez Pilotlar Şampiyonluğu'nu da garantiledi. Bu şampiyonluk ise Kalle Rovanperä ve Elfyn Evans arasında son iki yarışta sonuçlanacak. Şili Rallisi'nin ardından Rovanperä, Evans'ın 31 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

2019 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirilen Şili Rallisi, yeni etaplarıyla birlikte pilotlara ve takımlara farklı zorluklar yaşattı. Toyota pilotları ise yüksek lastik aşınması gibi sorunlara rağmen hafta sonu boyunca GR YARIS Rally1 HYBRID'in performansı ve dayanıklılığıyla istikrarlı bir sürüş ortaya koymayı başardılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı Başkanı Akio Toyoda, Markalar Şampiyonluğu için tüm takımı tebrik ederek, "Bu yıl Elfyn Evans 11 yarışta iki galibiyet ve altı podyum alarak Markalar Şampiyonluğu'nda itici gücümüz oldu. Şili'de üçüncü sırayı elde ederek şampiyonluğu kazanmamızı sağladı. Ayrıca Kalle Rovanperä da bu sezon aldığı üç galibiyetle takıma büyük katkı yaptı. Geçen yıla göre bir yarış daha önce şampiyonluğu kazandık. Daha da güçlü bir takım haline geldik." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir sonraki yarış, 26-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Orta Avrupa Rallisi olarak yapılacak yarış, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'nın zorlu asfalt etaplarında koşulacak.

Toyota'nın kazandığı WRC Markalar Şampiyonlukları ise şu şekilde:

1993 – Toyota Celica GT-Four ST185, 1994 – Toyota Celica GT-Four ST185, 1999 – Toyota Corolla WRC, 2018 – Toyota Yaris WRC, 2021 – Toyota Yaris WRC, 2022 – Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID, 2023 – Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID.