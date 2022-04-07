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Tour of Türkiye'nin şampiyonluk kupası NFT formatında olacak

AA - Fatih Erel - Spor
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Tour of Türkiye'nin şampiyonluk kupası NFT formatında olacak

Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda (Tour of Türkiye) bir ilke imza atılarak, şampiyonluk kupası NFT formatında verilecek.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda (Tour of Türkiye) bir ilke imza atılarak, şampiyonluk kupası NFT formatında verilecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden (TSYD) yapılan açıklamada, "10-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Bodrum'dan İstanbul'a bin 303 kilometre sürecek dev organizasyon, dünya bisiklet camiasında bir ilke imza atıyor. Tour of Türkiye'nin şampiyonluk ödülleri, NFT (Non-Fungible Token/ Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) formatında takdim edilecek." denildi.

Etap, mayo ve kupa olmak üzere 3 farklı tipte hazırlanacak NFT'lerin, özel bir pazaryerinde sınırlı sayıda satışa çıkarılacağı, alanlara da özel haklar tanınacağı aktarıldı.

AA / Fatih Erel - Spor

Bisiklet, Türkiye, Bodrum, Nisan, Spor, Haberler

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