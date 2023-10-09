Tour of Türkiye'de Jasper Philipsen ikinci etabı kazandı

Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen, Tour of Türkiye'nin ikinci etabını kazandı. Philipsen, son anlarda vites hatası yapmasına rağmen güçlü rakibi Cees Bol'u geçmeyi başardığını söyledi. Türkiye Bisiklet Turu'nda daha önce genellikle ikincilik yaşadığını belirten Philipsen, bu yıl farklı bir performans sergilemeyi hedeflediğini ifade etti.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ikinci etabın kazananı Belçikalı sporcu Jasper Philipsen, son anlarda vites hatası yapmasına rağmen güçlü rakibi Cees Bol'u geçmeyi başardığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin ikinci gününde 166,5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı geçildi.

İlk etabın ardından ikinci günde de finişi ilk sırada geçen Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımının 25 yaşındaki bisikletçisi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir finiş olduğunu aktaran Philipsen, "Bugünkü, diğer düz finişlerden farklıydı. Normalde düz sprintler benim için uygundur. Ancak bugün Cees Bol'un bu tür finişlerde çok kuvvetli olduğunu biliyordum. Daha uzun süre yüksek güçte kalabilen bir kuvveti var. Bugün de çok güçlüydü. Onun kazanma şansı olduğunu düşünüyordum. Beni şaşırttı. Çok yakındık ama onu geçmeyi başardım. Finişe yaklaşırken atak yaptığında vites hatası yaptım. Artıracağım yerde azalttım ve tekrar değiştirmek zorunda kaldım. Kaybettiğim zamanı kazanmak için ekstra efor sarf ettim. Son çizgiye yaklaşırken onunda da çok kuvvetli olmasına rağmen geçebileceğimi hissettim." diye konuştu.

Türkiye'de daha çok ikincilik yaşadığını aktaran Philipsen, "Genellikle Türkiye Turu'nda ikinciliklere alışmıştım ama bu sene bu kural değişebilir. Hala genç sayılırım ve öğrenmeye devam ediyorum. Kendimi geliştirebilirim. Daha az hata yapmaya çalışıyorum. Bu yarış özellikle sprinterlere çok güzel tecrübe kazandırıyor. Benim de daha çok kazanmamı sağlayan etkenler yaş ve tecrübedir." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 17 etap zaferiyle ilk sırada olan Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'ı yakalayan Philipsen, "Aramızda tatlı bir rekabet var. Kendimizi motive etmek için bir meydan okuma." değerlendirmesinde bulundu.