Tour of Türkiye'de Dördüncü Etap Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı olan Fethiye-Marmaris etabı tamamlandı. Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen birinci oldu.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) dördüncü gününde Fethiye- Marmaris etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin dördüncü etabına 24 takımdan, 150 bisikletçi katıldı.

Fethiye'de Uğur Mumcu Parkı'ndan verilen startla pedal basan sporcular, Kargı, Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz, Gökova'dan geçerek Marmaris'e ulaştı. Abdi İpekçi Parkı'nda sona eren 165,3 kilometrelik yarış, sprint finişine sahne oldu.

Son 1 kilometrelik bölümünde sprinte kalkan bisikletçiler, bitişi ilk sırada tamamlamak için büyük mücadele verdi.

İlk 2 etabın kazananı Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, dördüncü etabı da ilk sırada geçti. 25 yaşındaki bisikletçi, 3.50.17'lik dereceyle birinci oldu.

İkinci sırayı Belçika temsilcisi Tarteletto-Isorex'ten Timothy Dupont, üçüncü sırayı da İtalya'nın EOLO-Kometa takımından Giovanni Lonardi aldı.

Philipsen, TUR'da 3 etap kazandı ve Pogacar'ı geçti

Belçikalı sprinter bisikletçi Jasper Philipsen, bu yılki 18. etap zaferine ulaştı.

Bu yıl Tour de France'da yeşil mayoyu kazanma başarısı gösteren 25 yaşındaki bisikletçi, Türkiye'ye 15 etap zaferi kazanarak geldi.

TUR'un ilk gününde Alanya-Antalya, ikinci gününde ise Kemer-Kalkan etaplarını ilk sırada geçen Philipsen, bugün de Fethiye- Marmaris etabını kazandı.

UCI organizasyonlarında bu yılki 18. etap zaferini alan Phillipsen, Tour of Türkiye öncesinde 17 etap zaferiyle dünyanın zirvesinde yer alan Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'ı geçti.

Mayolar değişmedi

TUR 2023'te Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, genel klasman liderliği sürdürdü. Yarınki Marmaris-Bodrum etabında da Lutsenko, genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu taşıyacak.

Sprint liderinin giyeceği yeşil mayo Phillipsen'de, tırmanış liderinin giyeceği kırmızı mayo ise Lutsenko'da kaldı.

Türkiye güzellikleri liderinin taşıyacağı beyaz mayo da yine Kolombiya'nın Medellin-EPM takımından Robigzon Oyola'nın oldu.

Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu her yerde

TUR 2023'ün her aşamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı için bayraklı kutlamalar yapılıyor.

Organizasyonun dördüncü gününde Fethiye'de start alanında başlayan halk oyunları ve bayrak gösterileri Marmaris'te devam etti.

Finiş alanında Marmaris Spor Kulübü sporcuları, 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Marmaris Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri de halk oyunları gösterileri yaptı.

Ayrıca denizde Jet Ski'lerle yapılan gösteride Türk bayrağı açıldı.

Sıcak hava sporcuları zorladı

Yarış sırasındaki hava sıcaklığı bisikletçiler ile sporseverleri etkiledi.

Fethiye'de başlayan etap, Marmaris'te sona erdi. Yaklaşık 30 derece olan hava sıcaklığı, hem sporcular hem de izleyenleri bunalttı.

Sıradaki durak Bodrum

TUR 2023'ün beşinci gününde Marmaris-Bodrum etabı geçilecek.

Tour of Türkiye'nin en uzun ikinci etabında bisikletçiler, Marmaris'ten başlayacağı yarışta Çetibeli, Gökçe, Gökova, Muğla, Yatağan, Milas, Güvercinlik'ten geçerek Bodrum'daki Yalıkavak Marina'da finiş yapacak.

180,6 kilometrelik etapta bisikletçiler, 750 metreye kadar tırmanış yapacak. Son 60 kilometrelik bölümü düz olan parkurda sporseverler yine sprint finişi izleyecek.