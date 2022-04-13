Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sporun birleştiren ruhuyla insanları bir araya getirmeye devam edecektir"
AA - Murat Karadağ - Spor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun görevlileri ziyareti ve hatıra fotoğraf çekimi 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu MANİSA - 57.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun görevlileri ziyareti ve hatıra fotoğraf çekimi 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
MANİSA - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) dördüncü etabı sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.