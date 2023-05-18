- 'Tour Of Sakarya' yarışlarının birinci etabı başladı 13 ülkeden 88 sporcu üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele ediyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Bisiklet Fest' çerçevesindeki 'Tour Of Sakarya' yarışlarının birinci etabı başladı.

- 'Tour Of Sakarya' yarışlarının birinci etabı başladı

13 ülkeden 88 sporcu üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele ediyor

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Bisiklet Fest' çerçevesindeki 'Tour Of Sakarya' yarışlarının birinci etabı başladı. 13 ülkeden 14 takımın yarıştığı etapta 4.1 kilometrelik parkurda 88 sporcu ter döküyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nde Tour Of Sakarya yarışlarının ilk etabı başladı. İlk etap yarışmalarına ise 14 takım ve 13 ülkeden 88 sporcu katıldı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan zamana karşı yarışta 1 dakika arayla tek tek start alan sporcular, 4.1 kilometrelik parkurda birbirine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışların ikinci etabı ise yarın düzenlenecek.