'Tour Of Sakarya' yarışlarında ilk etap tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Bisiklet Fest' çerçevesindeki 'Tour Of Sakarya' yarışlarının birinci etabı tamamlandı. 4.1 kilometrelik parkurda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın Rus sporcusu Aliaksandr Bereznyak birinci, Çin takımından Fransız sporcu Lucas Andre ikinci, Kazakistan ekibi Vino Sko takımında Kazak sporcu Daniil Marukhin üçüncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nde Tour Of Sakarya yarışlarının ilk etabı yapıldı. İlk etap yarışmalarına 14 takım ve 13 ülkeden 88 sporcu katıldı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan zamana karşı yarışta 1 dakika arayla tek tek start alan sporcular, 4.1 kilometrelik parkurda birbirine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışların ilk etabında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın Rus sporcusu Aliaksandr Bereznyak birinci, Çin takımından Fransız sporcu Lucas Andre ikinci, Kazakistan ekibi Vino Sko takımında Kazak sporcu Daniil Marukhin üçüncü oldu. Başarı sağlayarak podyum gururunu yaşayan sporculara madalyalarını Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce takdim etti.

Tour Of Sakarya, 18 Mayıs Perşembe günü Akmeşe-Camili, 19 Mayıs Cuma günü Kaynarca-Ayçiçeği Vadisi ve 20 Mayıs Cumartesi günü de Karasu-Ayçiçeği Vadisi etaplarına sahne olacak. - SAKARYA