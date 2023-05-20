- Tour Of Sakarya'da son etap tamamlandı 138 kilometrelik parkurda Estonyalı pedal Laas birinci oldu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Bisiklet Fest' çerçevesindeki 'Tour Of Sakarya' yarışlarının dördüncü ve son etabı tamamlandı.

- Tour Of Sakarya'da son etap tamamlandı

138 kilometrelik parkurda Estonyalı pedal Laas birinci oldu

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Bisiklet Fest' çerçevesindeki 'Tour Of Sakarya' yarışlarının dördüncü ve son etabı tamamlandı. 138 kilometrelik parkurda Çin Ulusal takımından Xianjing Lyu birinci oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nde Tour Of Sakarya yarışlarının dördünncü etabı yapıldı. 13 ülkeden 14 takım ve 68 sporcu katıldığı yarışlar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. 138 kilometrelik parkurda ter döken sporcular, bitiş noktasına ulaştı. Bu çerçevede Karasu parkurunda yarışın dördüncü ve son etabında bitiş çizgisini Çin Ulusal takımından Xianjing Lyu ilk geçen sporcu oldu. İkinci sırayı ise Astana takımından Estonyalı Martin Laas aldı. Üçüncü olarak ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın yıldız bisikletçisi Aliaksandr Bereznyak bitiş noktasına geldi.

Son etap neticesinin ardından 4 günlük Tour Of Sakarya yarışlarının genel klasman lideri de belli oldu. Genel klasman liderliğini kazanarak rengi Sakarya'nın sembol ürünü kabaktan esinlenilen turuncu mayonun sahibi Estonyalı Martin Laas oldu. Kazanan sporculara madalyalarını UCI yetkileleri takdim etti.