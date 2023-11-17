İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Tour of İstanbul Bisiklet Turu, UCI tarafından 2.1 kategorisine yükseltildi. 2024 yılındaki tura World Team seviyesinden bisikletçiler katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından ilk kez bu yıl düzenlenen Tour of İstanbul Bisiklet Turu, UCI tarafından 2.1 kategorisine yükseltildi. 2024 yılındaki tura World Team seviyesinden bisikletçiler katılacak.

Türkiye'de bisiklet sporuna yepyeni bir soluk ve heyecan getiren Tour of İstanbul, ilk organizasyonunun hemen ardından sınıf atladı.

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde ilk kez bu yıl düzenlenen Tour of İstanbul, 2.2 kategorisinden 2.1 kategorisine yükseltildi.

TOUR OF İSTANBUL 2.2'DEN 2.1'E

Kısa adı UCI olan Union Cycliste International -Uluslararası Bisiklet Birliği, İstanbul'un muhteşem tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri arasında dört ayrı parkurda gerçekleştirilen Tour of İstanbul'un 2.2'den 2.1 kategorisine çıkarıldığını açıkladı.

UCI BAŞKANI LAPPARTİENT'TEN MEKTUP

UCI Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi David Lappartient, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu'na gönderdiği yazıda, yapılan değerlendirme sonucunda Tour of İstanbul'un 2024 Yol Bisikleti takviminde 2.1 kategorisi olarak yer alacağını bildirdi.

UCI NOTU: MÜKEMMEL TUR

UCI değerlendirme raporunda, turu beş kategoride notlandırdı. Buna göre organizasyonun mükemmel, yarış güvenlik tedbirlerinin mükemmel, takımların konaklamasının çok iyi, seyircilerle seyir keyfinin iyi ve TV yayınlarının da güzel olduğunu vurguladı. Raporun final değerlendirmesinde de Tour of İstanbul'un ilk yılı olmasına karşın, yarışların çok iyi geçtiği ve organizasyonun mükemmel olduğu vurgulandı.

WORLD TEAMS İÇİN YOLU AÇILDI

Tour of İstanbul'un 2.1 kategorisine yükseltilmesi, gelecek yıl World Teams kategorisinde yer alan bisikletçilerin de katılması anlamına geliyor. Yani turun kalite seviyesi daha da yükselmiş oldu.

STARTI EKREM İMAMOĞLU VERDİ

Tour of İstanbul, UCI'nin 2.2 kategorideki uluslararası yol bisikleti takviminde 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında dört etap olarak düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un katılımıyla ilk startı verilen ve 21 takımın katıldığı Tour of İstanbul şu etaplarda yapıldı:

Etap: Arnavutköy-Arnavutköy

Etap: Şile-Şile

Etap: Beykoz-Beykoz

Sultanahmet-Caddebostan

İBB SPOR İSTANBUL HAKKINDA

Bir İBB iştiraki olan Spor İstanbul, Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu ile İstanbul Yarı Maratonu gibi iki büyük organizasyonun dışında Ulu Gazi Yağlı Güreşleri ve Tour of İstanbul'u da düzenliyor. Spor İstanbul, 68 tesisiyle yüzmeden tenise, futboldan basketbola, voleyboldan fitnessa kadar toplam 26 branşta milyonlarca İstanbulluya spor hizmeti sunuyor. Spor İstanbul, sporun toplumsal hayatın bir parçacı olması için faaliyet yürütürken, aynı zamanda sağlıklı ve olimpizm ruhu taşıyan bireylerin yetişmesine de katkı vermeyi amaçlıyor.