Tottenham'un Ivan Perisic'i sezonu kapattı

Tottenham, sakatlanan Hırvat oyuncu Ivan Perisic'in sezonu kapatması beklenen bir sakatlık yaşadığını duyurdu. Perisic'in sağ dizinden ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve ameliyat edilmesi gerekiyor.