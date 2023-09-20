Tottenham'un Ivan Perisic'i sezonu kapattı
Tottenham, sakatlanan Hırvat oyuncu Ivan Perisic'in sezonu kapatması beklenen bir sakatlık yaşadığını duyurdu. Perisic'in sağ dizinden ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve ameliyat edilmesi gerekiyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, sakatlanan Hırvat oyuncu Ivan Perisic'in sahalardan uzun süre uzak kalacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman sırasında sağ dizinden sakatlanan 34 yaşındaki kanat oyuncusunun, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
Ameliyat edilecek Perisic'in sezonu kapatması bekleniyor.
Hırvatistan Milli Takımı'nda 129 maçta 33 gole imza atan Perisic, 2022'de transfer olduğu Tottenham'da ise 50 karşılaşmada 1 gol ve 14 asistle oynadı.
Kaynak: AA / Spor