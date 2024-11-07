Üye Girişi
Haberler

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou'dan Galatasaray Maçı Değerlendirmesi

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou'dan Galatasaray Maçı Değerlendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 3-2 kaybederken, teknik direktör Ange Postecoglou, maçın zor geçtiğini ve rakibin iyi oynadığını ifade etti. İlk yarıdaki top kayıplarının yenilgiye sebep olduğuna dikkat çekti.

TOTTENHAM Teknik Direktörü Ange Postecoglou, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Rakip iyi oynadı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Beklediğimiz bir Galatasaray ile karşılaştık. İlk yarıdan kaynaklı yenilgi yaşadık" dedi.

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın iyi oynadığını ifade eden Ange Postecoglou, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. İlk yarı iyi pozisyonlar yakaladık. Rakip iyi oynadı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Beklediğimiz bir Galatasaray ile karşılaştık. İlk yarıdan kaynaklı yenilgi yaşadık. İlk yarı çok top kaybettik. Galatasaray topa daha çok hakimdi. 10 kişi kaldık oyunun sonunda. Aslında her zaman oynadığımız gibi oynadık. Sadece onlar topa daha çok hakimdi. Önemli kayıplar yaşadık. Bu hatalardan dolayı da sonuç bu oldu" diye konuştu.

Postecoglou, Will Lankshear'ın kırmızı kart görmesi hakkında ise, "Takım için iyi çalışan genç bir oyuncu. Bugün bir şey öğrenmiş olmalı. Avrupa'da oynamak kolay değil. Biz de, o da bu hatalardan ders çıkaracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi

Narin Güran cinayetinde ilk duruşma bitti

 FED, faizde indirime gitti

FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat 'konser' kavgası

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Ebru Gündeş" kavgası
Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti

Doktor, muayeneye gelen genç kadını dakikalarca taciz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 8 Kasım 2024! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe! Kopenhag Başakşehir maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! KOPENHAG BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Icardi sakatlandı mı (Galatasaray -Tottenham)? Galatasaray Tottenham maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Tottenham geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 8 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 8 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.