Tottenham, Rodrigo Bentancur ile Uzun Vadeli Sözleşme İmzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 28 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur ile yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Ocak 2022'de Juventus'tan transfer olan Bentancur, kulüp tarihine önemli katkılarda bulundu.

Açıklamada, "Ocak 2022'de Juventus'tan aramıza katılan 28 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar formamızla 122 maçta forma giydi ve 9 kez gol attı." bilgisi verildi.???????

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
