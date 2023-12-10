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Tottenham Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti

10 Aralık 2023 22:04 Son Güncelleme: 22:06 Abone Ol

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, konuk ettiği Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti. Richarlison ve Son Heung-Min'in attığı gollerle Tottenham galibiyete ulaştı.