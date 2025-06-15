Tottenham, Mathys Tel'in Bonservisini Bayern Münih'ten Aldı

Tottenham, Mathys Tel'in Bonservisini Bayern Münih'ten Aldı
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Tottenham, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen genç Fransız futbolcu Mathys Tel'in bonservisini Bayern Münih'ten alarak 6 yıllık sözleşme imzaladı. Toplamda 45 milyon Euro transfer bedeli ödenecek.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Mathys Tel'in bonservisinin Bayern Münih'ten aldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, yeni sezon hedefleri doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Tottenham, geçtiğimiz sezon Londra ekibinde kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Fransız futbolcu Mathys Tel'in bonservisini aldığını açıkladı. Lacivert-beyazlılar, Tel ile 6 yıllık sözleşme imzalarken, Bayern Münih'e 10 milyon Euro kiralama bedeline ek olarak 35+5 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek.

20 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonun devre arasından itibaren kiralık olarak giydiği Tottenham formasıyla 13'ü Premier Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 1'er FA Cup ve Lig Kupası (EFL Cup) olmak üzere 20 maçta görev yaptı. Söz konusu maçlarda 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Tel, Londra ekibiyle UEFA Avrupa Ligi kupası zaferi yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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