Tottenham, Mathys Tel'i Transfer Etti

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Tottenham, Fransız forvet Mathys Tel'in bonservisini aldı ve 20 yaşındaki oyuncu ile 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı. Tel, Bayern Münih'ten kiralık olarak Tottenham'da 34 maçta 3 gol atmıştı.

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekibi Tottenham, Fransız forvet Mathys Tel'in bonservisini aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki genç forvet, İngiliz kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Şubat ayından beri Alman kulübü Bayern Münih'ten kiralık olarak Tottenham'da forma giyen Tel, 34 maçta 3 gol kaydetti ve İngiliz kulübüyle 2025 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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