Tottenham, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti
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İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Tottenham, Pape Sarr ve Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı gollerle galip geldi.
İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.
Premier Lig'in ikinci haftasında Tottenham Hotspur Stadı'nda Manchester United'ı ağırlayan Tottenham, 49. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi.
Bu sonuçla Tottenham, puanını 4 yaptı. Manchester ekibi ise 3 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor