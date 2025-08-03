Tottenham, Joao Palhinha'yı Kiraladı
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham, Bayern Münih'den Joao Palhinha'yı satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna kattı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2025/26 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham, Alman temsilcisi Bayern Münih'den Joao Palhinha'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla, 2025/26 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bayern Münih'le 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Palhinha, geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maçta oynamış ve Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor