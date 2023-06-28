Tottenham, James Maddison'ı transfer etti
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Tottenham, Leicester City'den James Maddison'ı 5 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Maddison, Leicester City formasıyla 203 maçta 55 gol attı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, orta saha oyuncusu James Maddison'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını kaydedildi.
Leicester City formasıyla beş sezonda tüm kulvarlarda 203 maça çıkan Maddison, 55 gol attı.
Teknik direktörlüğe Ange Postecoglou'nu getiren Tottenham, kaleci Guglielmo Vicario'nun ardından ikinci transferini yaptı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor