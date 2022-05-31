Tottenham, Ivan Perisic'i transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tottenham, Ivan Perisic'i transfer etti

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Tottenham, Ivan Perisic'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İtalya'nın Inter takımıyla sözleşmesi biten Hırvat futbolcu Ivan Perisic'i kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İtalya'nın Inter takımıyla sözleşmesi biten Hırvat futbolcu Ivan Perisic'i kadrosuna kattı.

Tottenham Kulübü, Perisic ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerinde Club Brugge, Borussia Dortmund, Wolfsburg ve kiralık olarak Bayern Münih'te oynayan 33 yaşındaki Perisic, 2015'te Inter'e imza atmıştı.

Inter'de bu sezon 49 karşılaşmada forma giyen kanat oyuncusu, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda ise 113 maça çıkan Perisic, 32 gol kaydetti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İngiltere Premier Lig Tottenham 1 Temmuz İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title