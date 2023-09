Tottenham Hotspur, Socios.com ile Taraftar Etkileşimine Başlıyor

Futbol, tenis, e spor, motor sporları başta olmak üzere 9 farklı branşta dünyanın en büyük spor takımları ile partnerlik kuran Socios.com'un 2 milyondan fazla taraftarın yer aldığı ekosistemine en son dahil olan Premier Lig temsilcisi Tottenham Hotspur oldu. Dünyanın birçok yerinde taraftarı olan Tottenham'ın Fan Tokenına sahip olan taraftarlar kulüplerinin kendileri için sunduğu birçok ayrıcalıktan da yararlanıp, kulüp kararlarında söz sahibi olabilecek. Fan Tokenları, kısada yeni neslin dijital kulüp üyeliği olarak da tanımlayabilir. Bugün dünya genelinde 167 ülkede 2 milyondan fazla taraftar Fan Tokenlar aracılığı ile destekledikleri spor kulüplerinin forma dizaynlarından yeni transferlerinin forma numarasına, takım otobüsünden maç bilet fiyatlarına kadar birçok konuda söz sahibi olurken unutulmaz deneyimleri de kazanma fırsatını elde ediyor.

SPURS FAN TOKEN SAHİPLERİNE ÖZEL AYRICALIKLAR OLACAK

Yeni iş birliği kapsamında Spurs Fan Token, kulübün üyelik programına ek avantajlar getirecek. 4 Ekim Çarşamba günü lansman gerçekleştikten sonra 18 yaşından büyük One Hotspur+ üyeleri ve kombine bilet sahiplerine beşer Fan Token, One Hotspur/One Hotspur Connect üyelerine de birer Fan Token ücretsiz olarak sunulacak. Taraftarlara e-posta aracılığıyla birer kupon kodu gönderilecek, sonrasında bu tokenlar Socios.com uygulamasından edinilebilecek. Transfer edilemez bu ücretsiz Fan Token ile kulüple ilgili oylamalara, tahminlere, ödüllü yarışmalara hemen erişilebilecek. ve taraftarlar bu sayede puanlar kazanılıp ödül ve deneyimlerin kilidi açılabilecek. Kulüp, Spurs taraftarlarına VIP biletler, Spurs Mağaza kuponları, sanal buluşma ve tanışma etkinlikleri gibi ödüller sunacak. İlk lansmanı takiben Fan Tokenlar, 4 Ekim Çarşamba gününden itibaren, üyelik sahibi olmayanlar tarafından da her biri $2 (yaklaşık yaklaşık 55 TL) başlangıç fiyatından alınabilecek.

PROJEDE HEM YEREL HEM ULUSLARARASI TARAFTARLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Tottenham Hotspur Ticari Satışlar Direktörü Ryan Norys bu iş birliğinin kulübün ek gelir kaynağı yaratmak üzere yaptığı çalışmaların bir örneği olduğunu ifade ederek "Kulübümüzle ilgili birbirinden değerli ve çeşitli ödül ve deneyimleri dünya çapındaki taraftarlarımıza sunacağımız için mutluyuz. Fan Tokenımız mevcut üyelik programımızın pek çok getirisiyle entegre şekilde ilerleyecek. Socios.com ile hem yerel hem de uluslararası taraftarlarımızı cezbedecek geniş ölçekli ödüller üzerinde çalışıyoruz" dedi.

'UYGULAMAMIZI DAHA DA GELİŞTİRME YOLUNDA SON DERECE KARARLIYIZ'

Socios.com Ana Operasyon Direktörü Emma Diskin ise "Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, Socios.com'da Fan Tokenlar aracılığıyla kulüplerini desteklemenin karşılığında benzersiz deneyimlerle ödüllendiriliyorlar. Bu lansmanla, Spurs taraftarları, kulüple ilgili oylamalar, tahminler, yarışmalar aracılığıyla etkileşimde olacak ve bunun karşılığında puanlar kazanarak yeni ödül ve deneyimlerin kilidini açacaklar. Bugüne dek 100'den fazla spor organizasyonuna ek olarak yedi İngiliz takımını kucaklamış durumdayız ve uygulamamızı daha da geliştirme yolunda son derece kararlıyız" diye konuştu.

Spurs Fan Token sahiplerinin erişebilecekleri ödül ve deneyimlere ilişkin gelişmeler önümüzdeki günlerde duyurulacak.