Tottenham Hotspur, Socios.com'a katıldı

İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Tottenham Hotspur, Socios.com ekosistemine dahil oldu. Kuzey Londra'nın köklü kulübü, dünya çapındaki taraftarları ile etkileşim kurmak, taraftarlarına çeşitli ödüller ve deneyimlerle birlikte ayrıcalıklar sağlamak için Spurs Fan Token çıkartacak.

Futbol, tenis, e spor, motor sporları başta olmak üzere 9 farklı branşta bir çok spor takımları ile partnerlik kuran Socios.com'un 2 milyondan fazla taraftarın yer aldığı ekosistemine en son dahil olan Premier Lig temsilcisi Tottenham Hotspur oldu. Dünyanın birçok yerinde taraftarı olan Tottenham'ın Fan Token'ına sahip olan taraftarlar kulüplerinin kendileri için sunduğu birçok ayrıcalıktan da yararlanıp, kulüp kararlarında söz sahibi olabilecek.

Fan Token'ları, kısada yeni neslin dijital kulüp üyeliği olarak da tanımlayabilir. Bugün dünya genelinde 167 ülkede 2 milyondan fazla taraftar Fan Token'lar aracılığı ile destekledikleri spor kulüplerinin forma dizaynlarından yeni transferlerinin forma numarasına, takım otobüsünden maç bilet fiyatlarına kadar birçok konuda söz sahibi olurken unutulmaz deneyimleri de kazanma fırsatını elde ediyor.

Spurs Fan Token sahiplerine özel ayrıcalıklar olacak

Yeni iş birliği kapsamında Spurs Fan Token, kulübün üyelik programına ek avantajlar getirecek. 4 Ekim Çarşamba günü lansman gerçekleştikten sonra 18 yaşından büyük One Hotspur+ Üyeleri ve Kombine Bilet Sahipleri'ne beşer Fan Token, One Hotspur/One Hotspur Connect üyelerine de birer Fan Token ücretsiz olarak sunulacak. Taraftarlara e-posta aracılığıyla birer kupon kodu gönderilecek, sonrasında bu tokenlar Socios.com uygulamasından edinilebilecek. Transfer edilemez bu ücretsiz Fan Token ile kulüple ilgili oylamalara, tahminlere, ödüllü yarışmalara hemen erişilebilecek ve taraftarlar bu sayede puanlar kazanılıp ödül ve deneyimlerin kilidi açılabilecek. Kulüp, Spurs taraftarlarına VIP biletler, Spurs mağaza kuponları, sanal buluşma ve tanışma etkinlikleri gibi ödüller sunacak.

İlk lansmanı takiben Fan Token'lar, 4 Ekim Çarşamba gününden itibaren, üyelik sahibi olmayanlar tarafından da her biri 2 dolar (yaklaşık 55 TL) başlangıç fiyatından alınabilecek.

Projede hem yerel hem uluslararası taraftarlar ödüllendirilecek

Tottenham Hotspur Ticari Satışlar Direktörü Ryan Norys, bu iş birliğinin kulübün ek gelir kaynağı oluşturmak üzere yaptığı çalışmaların bir örneği olduğunu dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzle ilgili birbirinden değerli ve çeşitli ödül ve deneyimleri dünya çapındaki taraftarlarımıza sunacağımız için mutluyuz. Fan Tokenımız mevcut üyelik programımızın pek çok getirisiyle entegre şekilde ilerleyecek. Socios.com ile hem yerel hem de uluslararası taraftarlarımızı cezbedecek geniş ölçekli ödüller üzerinde çalışıyoruz."

Premier Lig'de 7 kulüp Socios.com'un partneri

Socios.com Ana Operasyon Direktörü Emma Diskin ise Premier Lig'in güçlü ekibi ile yaptıkları bu uzun vadeli yol arkadaşlığı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, Socios.com'da Fan Tokenlar aracılığıyla kulüplerini desteklemenin karşılığında benzersiz deneyimlerle ödüllendiriliyorlar. Bu lansmanla, Spurs taraftarları, kulüple ilgili oylamalar, tahminler, yarışmalar aracılığıyla etkileşimde olacak ve bunun karşılığında puanlar kazanarak yeni ödül ve deneyimlerin kilidini açacaklar. Bugüne dek 100'den fazla spor organizasyonuna ek olarak yedi İngiliz takımını kucaklamış durumdayız ve uygulamamızı daha da geliştirme yolunda son derece kararlıyız."

Spurs Fan Token sahiplerinin erişebilecekleri ödül ve deneyimlere ilişkin gelişmeler önümüzdeki günlerde duyurulacak. - İSTANBUL