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Tottenham, geriye düştüğü maçta Manchester United ile 2-2 berabere kaldı

Tottenham, geriye düştüğü maçta Manchester United ile 2-2 berabere kaldı

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçta Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçta Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

Manchester United, 7. dakikada Jadon Sancho ve 44. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Pedro Porro ile farkı bire indiren Tottenham, 79. dakikada Heung-min Son ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım haftayı birer puanla kapadı.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Everton-Newcastle United: 1-4

Southampton-Bournemouth: 0-1

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Manchester United Marcus Rashford Tottenham Spor Haberler

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