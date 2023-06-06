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Tottenham'da Ange Postecoglou dönemi

Tottenham'da Ange Postecoglou dönemi

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, teknik direktörlük görevi için Avustralyalı Ange Postecoglou ile anlaştı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, teknik direktörlük görevi için Avustralyalı Ange Postecoglou ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ange Postecoglou'nun yeni teknik direktörümüz olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. ???????Premier Lig'de teknik direktörlük yapacak ilk Avustralyalı Ange, 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme ile bize katılacak." ifadeleri kullanıldı.

57 yaşındaki Postecoglou, İskoçya Premier Lig takımı Celtic'te son iki sezon art arda şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

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