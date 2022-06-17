Tottenham, Brighton'dan Yves Bissouma'yı transfer etti İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Brighton'dan Malili futbolcu Yves Bissouma'yı kadrosuna kattı. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Brighton'dan Malili futbolcu Yves Bissouma'yı kadrosuna kattı. Tottenham Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten mali detaylara ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiltere basınında transferin bonuslarla 35 milyon sterline gerçekleştiği öne sürüldü. Böylece Tottenham, yeni sezon öncesi Fraser Forster ve Ivan Perisic'in ardından üçüncü transferini gerçekleştirmiş oldu. Lille'den 2018'de Brighton'a transfer olan Bissouma, takımıyla 123 maça çıkıp 6 gol atmıştı. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Tottenham England Spor Haberler

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