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Tottenham, Barcelonalı Lenglet'i kiraladı

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Tottenham, Barcelonalı Lenglet'i kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Fransız savunma oyuncusu Clement Lenglet'i sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Fransız savunma oyuncusu Clement Lenglet'i sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Lenglet, üç kupa şampiyonluğu yaşadığı Barcelona formasıyla son dört sezonda 160 maça çıktı ve 7 gol attı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Tottenham İspanya Spor Haberler

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