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Tosya'da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikler kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.