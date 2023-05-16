TOSFED Mobil Eğitim Simülatörü yarın Adana'da olacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla geliştirilen Mobil Eğitim Simülatörü uygulaması, yarın Adana'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla geliştirilen Mobil Eğitim Simülatörü uygulaması, yarın Adana'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 7-11 yaş arası ilkokul çocuklarının hem otomobil sporları hem de temel trafik güvenliği konularında bilgilendirilmesini hedefleyen proje kapsamında bugüne kadar binlerce çocuğa ulaşıldı.

Çukurova Gençlik Merkezi'nde, 18 Mayıs'ta ise Çukurova Öğrenci Yurdu'nda ilk ve ortaokul seviyesindeki çocuklara simülatör deneyiminin yanı sıra, pedagoglar ve canlı maskot eşliğinde aktiviteler gerçekleştirerek kitaplar dağıtılacak.

Yaklaşık 1,5 ay boyunca depremden etkilenen 11 ildeki çocuklara ulaşacak olan Mobil Eğitim Simülatörü, Adana'nın ardından Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ illerini ziyaret edecek.