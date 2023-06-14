TOSFED Mobil Eğitim Simülatörü Elazığ'da

TOSFED'in Yatırım Finansman ana sponsorluğunda deprem bölgesindeki çocuklar için hazırladığı Mobil Eğitim Simülatörü, Elazığ'da çocuklarla buluşacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Yatırım Finansman ana sponsorluğunda deprem bölgesindeki çocuklar için özel olarak hazırlanan Mobil Eğitim Simülatörü, yolculuğunu yarın Elazığ'da tamamlayacak.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre Mobil Eğitim Simülatörü, yarın saat 13.00'ten itibaren Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde çocuklarla buluşacak.

Depremzede çocukların rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 5 binden fazla çocukla bir araya gelindi. İlk ve ortaokul seviyesindeki çocuklara simülatör deneyimi yaşatılırken, pedagoglar ve canlı maskot figür eşliğinde aktiviteler gerçekleştirilerek kitaplar dağıtıldı.