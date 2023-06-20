TOSFED'in Mobil Eğitim Simülatörü deprem bölgesindeki çocuklarla buluştu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından "Hayata değer katar" sloganıyla Yatırım Finansman ana sponsorluğunda hayata geçirilen Mobil Eğitim Simülatörü, deprem bölgesindeki 11 ilde 5 bin çocukla buluştu. Proje kapsamında çocuklara kitap, oyuncak ve simülatör deneyimi yanı sıra aktiviteler gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından "Hayata değer katar" sloganıyla Yatırım Finansman ana sponsorluğunda hayata geçirilen Mobil Eğitim Simülatörü, deprem bölgesindeki 11 ilde 5 bin çocukla buluştu.

TOSFED'ten yapılan açıklamaya göre Mobil Eğitim Simülatörü, deprem bölgesindeki 11 ilde 19 farklı lokasyonda 5 binden fazla çocuğa ulaştı ve proje kapsamında onların rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunuldu.

Mobil Eğitim Simülatörü projesi, 8 Mayıs tarihinden bu yana sırasıyla Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ illerini ziyaret etti.

Proje kapsamında ilk ve ortaokul seviyesindeki çocuklara 8 binden fazla kitap, 3 binden fazla oyuncak, balon, zeka oyunu ve kutu oyunu dağıtılırken, çocuklar için simülatör deneyiminin yanı sıra, pedagoglar ve canlı maskot figür eşliğinde aktiviteler gerçekleştirildi.