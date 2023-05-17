TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' Adana'ya ulaştı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla geliştirilen "Mobil Eğitim Simülatörü" Adana'ya geldi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla geliştirilen "Mobil Eğitim Simülatörü" Adana'ya geldi.

Çukurova Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, deprem bölgesindeki çocuklar için özel olarak hazırlanan simülatörlerle karting deneyimi yaşadı.

Pedagog ve canlı maskot eşliğinde aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinlikte öğrencilere kitap da dağıtıldı.

Simülatör ile kartinge katılan 9 yaşındaki Zelal Gümüş, farklı bir deneyim yaşayarak mutlu olduğunu belirtti.

Çukurova Borsa İstanbul İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Mehmet Çakmak da çok eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Yaklaşık 1,5 ay boyunca depremden etkilenen illerdeki çocuklara ulaşacak olan "Mobil Eğitim Simülatörü" yarın Adana Çukurova Öğrenci Yurdu'nun ardından Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ illerini ziyaret edecek