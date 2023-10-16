TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, İskender Zülfikari'yi tebrik etti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İtalya'da düzenlenen ROK Süper Final 2023'ü şampiyon tamamlayan 11 yaşındaki milli karting sporcusu İskender Zülfikari için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Üçlertoprağı, milli sporcunun bu sezonki dördüncü uluslararası seri şampiyonluğunu elde ettiğini ifade ederek, tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında sporcularımızın uluslararası arenada elde ettikleri başarılar göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu sezon WSK Şampiyonlar Kupası, WSK Kış Kupası ve Süper Master Serisi şampiyonluklarını kazanan genç milli sporcumuz İskender'in, bir üst klasman olan ve çok daha tecrübeli 11-15 yaş aralığındaki sürücülerin yer aldığı gençler (junior) kategorisinde henüz sadece iki yarış tecrübesi olmasına rağmen aldığı bu şampiyonluk bizi çok gururlandırdı. 109 sporcu arasında birinci olarak podyumda İstiklal Marşı'mızı dinleten genç temsilcimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz."

Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, İtalya'nın Lonato şehrinde 11-14 Ekim tarihlerinde düzenlenen ROK Süper Final 2023'ün gençler kategorisinde birinci olmuştu.