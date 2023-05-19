TOSF Olağanüstü Genel Kurulu iptal edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, TOSF Olağanüstü Genel Kurulu'nu iptal etti

Eski Başkan Ayhan Pala : Tahkim Kurulu yerinde bir karar verdi

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Türkiye Okul Sporları Federasyonu (TOSF) Olağanüstü Genel Kurulu'nu, federasyon yönetiminin delegelerle ilgili hususlara uymadığı gerekçesiyle iptal etti

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nda başkan Ömür Karakullukçu'nun istifanın ardından olağanüstü genel kurul kararı alımış; federasyon yönetimi, 18 Mayıs'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul için 18 Nisan 2023 tarihinde geçici delege listesi yayınlamıştı.118 delegenin oy kullanması gereken genel kurulda federasyon yönetimi 46 delegenin isim bildirmedikleri gerekçesiyle oy kullanamayacaklarını açıkladı. Bu gelişme üzerine eski federasyon başkanı Ayhan Pala, konuyu Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'na taşıdı. Tahkim Kurulu, Pala'nın yaptığı itirazı 16 Mayıs'ta yaptığı toplantıda karara bağladı. Tahkim, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nu, federasyon yönetiminin delegelerle ilgili hususlara uymadığı gerekçesiyle iptal etti. Federasyon yönetiminin, 30 gün içerisinde yeni delegelerle olağanüstü genel kurul sürecini yeniden başlatması gerekiyor.

ESKİ BAŞKAN PALA: TAHKİM KURULU YERİNDE BİR KARAR VERDİ

Türkiye Okul Sporları Federasyonu eski başkanı Ayhan Pala, genel kurul öncesinde yaşananların kabul edilebilir olmadığını söyledi. Pala, "Bunların başında, 118 delegenin ilan edildiği bir genel kurulda 46 delegenin, 'delege bildirmedi' ifadesiyle oy kullanma haklarının ellerinden alınması çok yanlıştı. Tahkim kuruluna itirazda bulundum. Bu itiraz sürecinde tahkim kurulu, yerinde ve doğru bir karar verdi ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarihine geçen bir karara imza attı. Genel kurulun yeniden yapılmasının planlanması için ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Bu sürece geldiğimizde delegenin iradesinin yüzde 40'ının oy kullanmadığı bir genel kurul yapılacaktı. İkinci olarak, okullara 10 bin lira gibi fahiş bir bedel konuldu. Kullanılmayan oya itiraz etmeye kalktığı zaman yaklaşık olarak 22 okuldan 220 bin lira para talep edildi. Bir de bu okulların çoğunun devlet okulları olduğu düşünülürse, hangi kaynaktan bunu verecekleri belli olmayacaktı. Bu kasıtlı yapılan bir işti. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin delege bildirmedi ifadesi doğru değildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği hiçbir zaman hiçbir federasyonun seçiminde delege bildirmedi ifadesini görmemişti. Bunlar doğru şeyler değildi" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYON SPORCULARA BORÇLU"

Bu süreçte Türkiye'yi Dünya Şampiyonalarında temsil ederek başarılar kazanan bir kolejin sahip olduğu 21 delege hakkının, 6'ya düşürüldüğünü ifade eden Pala, "Bu da doğru değildi. Ardından federasyonun başkanlıklar ile ilgili yeniden bir süreç başlatması gerekiyordu ama başlatmadı. Tahkim kurulu bu sürece dur diyerek görmezden gelmedi. Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun genel kurula giderken gelir-gider dengesini dağıttığında Normandiya'da yapılan Gymnasiade'ye Gençlik Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde ve listesinde yer alan 205 kişiyle katılmıştı. O katılanlara normal harcırahları yerine 50 Euro verilmişti. Federasyon, bu çocuklarımıza borçlu, geri kalan harcırahlarını ödemedi. Gelir-gider tablosunda bunun olmadığını, borç olarak görülmediğini gördük. Bu ciddi bir sorunu gösteriyor. Erzurum'da yapılacak kış oyunları ve Trabzon'da düzenlenecek Atletizm Dünya Şampiyonası için Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'na (ISF) başvurulmuştu. ISF'e başvuru karşılığında organizasyonu almak için bir bedel ödemeniz gerekiyor. Bedeli ödemişseniz, ödediğiniz bedel bir kamu zararı oluşturuyor ve gelir-gider tablosunda bunu göstermeniz gerekiyordu. Geri aldıysanız da bunu vurgulamanız gerekiyordu" diye konuştu.

Federasyonun yeninden seçim takvimini başlattığını söyleyen Pala, genel kurulun sağlıklı bir yapı içerisinde yapılması gerektiğinin altını çizdi.