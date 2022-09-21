Torun: 'Hakkaniyeti olan hakemler istiyoruz'

Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, futbolda adaletsizliğin önüne geçilmesi için hakkaniyetli hakemler istediklerini söyledi.

Ahi Stadında oynanan Sarıyer maçında bir golünün ofsayt nedeniyle sayılmaması ve ligin açılış maçı olan Ankara Demir spor maçında da ofsayt kurbanı olduklarını anlatan Torun, "Yapmış olduğumuz beş maçta henüz galibiyetle tanışamadık. Hocamızın görevi bırakması sonrası yardımcı antrenörle takımı atak futbol oynayan bir hale getirerek yeni bir süreci başlattık" dedi. TFF ve Merkez Hakem Kurulundan hakkaniyeti olan hakemler isteyen Kulüp Başkanı Torun, "Seyirciyi heyecanlandıran atak futbol oynatıyoruz. Bu süreci de bir gelişim olarak görmekteyiz. Fakat TFF ve Merkez Hakem Kurulunu hakkaniyetli hakemler için görev almaya davet ediyoruz" Liglerde iyi işler yapmaya çalışırken hakem kararları ile üzülüyoruz. Maddi ve manevi anlamda farklı mücadeleler verirken gerekli desteği de oynayan bütün takımlar için istiyoruz. Adaletli olsun ki hakemler, futbolun da keyfi olsun" ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de kulübe şehrin iş insanları ve bürokratların da destek sunmamasını eleştiren Torun, Kırşehir Futbol Kulübünün kendisine değil şehre ait olduğunu ve toplumun her kesiminin de destek sunması gerektiğini de sözlerine ekledi. - KIRŞEHİR