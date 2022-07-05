Toroslar'da futbol şöleni

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince bu yıl 13'ncüsü düzenlenen 'Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın heyecanı devam ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda finali oynanacak olan turnuvanın ikinci tur elemeleri de yapıldı. 26 kırsal mahalle ve 6 merkez mahalle olmak üzere 32 takımın şampiyonluk için yarıştığı turnuvada, kırsal mahalleler arasında yapılan maçlar sonucunda 16 takım çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

Toroslar Belediyesinin Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi, Güneykent Mahallesi'ndeki Anafartalar Spor Kompleksi ile Korukent Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Spor Kompleksinde gerçekleştirilen turnuvaya, mahalle sakinleri de katılarak takımlarını destekliyor. Mahalleler arası dayanışma ve kaynaşmayı daha da arttıran turnuvada maçlar, fair play ölçüsünde yapılıyor. Sporseverler, turnuvanın fikstürünü Toroslar Belediyesinin 'www.toroslar-bld.gov.tr' internet adresinden takip edebiliyor.

Toroslar Belediyesinin yaz spor okulları çerçevesinde açtığı futbol kursları ise ilçe merkezinin yanı sıra yaylalarda da binlerce çocukla buluşacak. Kurban Bayramının ardından başlayacak kurslar, Güneykent Mahallesi'nde bulunan Anafartalar Spor Kompleksi ile Ayvagediği, Yeniköy ve Bekiralanı mahallerindeki halı saha ve futbol sahalarında düzenlenecek. 8-14 yaş grubuna yönelik ücretsiz düzenlenen kurslara katılmak isteyenler, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün '0324 322 72 00 -3100 / 3113/ 3200' numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilecekler.

"Türk sporuna yeni yetenekler kazandırıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslarımız, tesisleşme ve sporcu sayısı itibariyle hem kentimizin hem de ülkemizin model aldığı bir ilçe haline geldi. Bu çalışmalarımızın meyvesini, sporcularımızın başarılarıyla taçlandırıyoruz" dedi.

Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nda çeyrek final için yarışacak takımlara başarılar dileyen Başkan Yılmaz, yaz spor okulları çerçevesinde yaylalarda başlatacakları futbol kursları ile de Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmak istediklerini kaydederek, "Yılın her mevsiminde farklı branşlarda sunduğumuz spor kurslarımız ve spor organizasyonlarımız ile 7'den 70'e herkesi sporla buluşturuyoruz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi her branşta sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor