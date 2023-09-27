Toroslar Belediyesi, Osmaniye Mahallesi'ndeki semt sahasını yeniledi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Osmaniye Mahallesi'nde bulunan semt sahasını yeniledi.

Vatandaşların sabah ve akşam yürüyüşlerini gerçekleştirdiği, amatör spor kulüplerinin de idman yaptığı saha, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın talimatıyla en kısa zamanda yenilenerek hizmete açıldı. Başkan Yılmaz, spora ve gençlere verdikleri önemi hayata geçirdikleri çalışmalarla ortaya koyduklarını belirterek, ilçede bulunan spor alanlarının bakım ve onarımlarını da düzenli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Amacımız, altyapı hizmetlerini geliştirmek. Bu noktada amatör spor kulüplerimize tesis desteği sunuyoruz. Vatandaşlarımızın yürüyüş yaptığı ve gençlerimizin antrenmanlara katıldığı bu tesislerimizden biri de Osmaniye semt sahamızın çevresinde yenileme çalışmaları yaptık ve yenilenen yüzüyle vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu sahalarımızda genç yeteneklerimizin top koşturduğunu, sportif faaliyetlere katıldığını görmek bizleri de mutlu ediyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN