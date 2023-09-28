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Toros Keçisi 100. Yıl Antalya Tırmanış Yarışı

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası yol bisikleti tırmanış yarışında, Toros keçilerinin nesli tükenme tehlikesine dikkat çekilecek. Yarış, Atatürk Kent Meydanı'ndan Feslikan Yaylası'na kadar sürecek ve 750'ye yakın sporcu katılacak.