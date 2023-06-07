Tornado Havacılık Ekibi, Gökyüzüne Dokunmayan Kalmasın Projesiyle Yamaç Paraşütü Eğitimi Veriyor

Tornado Havacılık Ekibi, "Gökyüzüne Dokunmayan Kalmasın" projesi kapsamında insanları gökyüzü ile buluşturmak için yamaç paraşütü eğitimi açıyor. Kurucu Ekip Lideri Yasin Yasa, genç nesillerin havacılık ile tanışması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Tornado Havacılık Ekibi, "Gökyüzüne Dokunmayan Kalmasın" projesi çerçevesinde gökyüzü ile buluşmak isteyen vatandaşlara yamaç paraşütü eğitimi açıyor.

Tornado Havacılık Ekibi kuruldukları yıldan bu yana deprem bölgesine gerek arama kurtarma faaliyetleri gerek insansız hava araçları teknolojileri ile birlikte büyük başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Tornado Havacılık Kurucu Ekip Lideri Yasin Yasa, "Memleketimde gökyüzüne dokunmayan kalmasın" diyerek "Sunstarparagliding ortaklığı ile insanları gökyüzü ile buluşturuyorlar. Genç nesiller havacılık ile tanışsın yaptığımız insansız hava araçları projemiz devam ediyor deprem bölgesi dahil olmak üzere bir çok alanda faaliyet gösteriyoruz memleketimizde ki gençlerin havacılık camiasına kazanılması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK