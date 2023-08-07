Torku Şeker Sporcuları İngiltere'de 2 Bronz, Sakarya'da 3 Altın Madalya ve 2 Kupa Kazandı

Torku Şeker sporcuları, İngiltere'de 2 bronz, Sakarya'da ise 3 altın madalya ve 2 kupa kazandı. Bedensel Engelliler Badminton takımının sporcusu Emine Seçkin, İngiltere'deki turnuvada 2 bronz madalya kazandı ve Paris 2024 Oyunlarına bir adım daha yaklaştı. Sakarya'da düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Kamil Yaşar Eşer PYY Bisiklet Yarışları'nda Torku Şekerspor'dan sporcular altın madalyalar kazandı ve takım şampiyonluğu elde etti.

Torku Şeker sporcuları, İngiltere'de 2 bronz, Sakarya'da ise 3 altın madalya ve 2 kupa kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Torku Şekerspor'un başarılı branşlarından Bedensel Engelliler Badminton takımının sporcusu Emine Seçkin, madalya koleksiyonuna 2 bronz madalya daha ekledi.

İngiltere'nin Sheffield şehrinde gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Badminton oyunlarında milli takım adına parkeye çıkan Emine Seçkin, Level 1 kategorisinde, hem teklerde hem de karışık çiftlerde iki üçüncülük elde etti. Torku Şekersporlu milli badmintoncu, bu derecesi ile Paris 2024 Oyunlarına bir adım daha yaklaşmış oldu.

Başkan Erkoyuncu'ya teşekkür

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seçkin, Torku Şekerspor Onursal Başkanı PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'ya teşekkürlerini iletti.

Seçkin, "Torku Şekerspor'un katkıları ile başarılarıma bir yenisini daha ekledim. Zorlu ve prestijli bir turnuvada dereceye girmekten dolayı mutluyum. Hafif sakatlığım vardı. Bu beni biraz etkiledi. 2024 Paris Olimpiyatları yolunda puan toplamak için ilk 3'e girmek önemliydi. Milli takım antrenörüm Ahmet Bozdam'a ve milli takım yetkililerine destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandım.

Sakarya'da 3 altın madalya ve takım şampiyonluğu

Sakarya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Kamil Yaşar Eşer PYY Bisiklet Yarışları da geçen hafta sonu gerçekleştirildi.

Kriteryum yarışlarında Yıldız A Erkekler kategorisinde Torku Şekerspor'dan Mehmet Mayda altın madalya kazandı.

Yıldız Erkekler takımı ise Türkiye 3'üncüsü oldu. Yıldız A Kadınlar Yol Yarışında ise Torku Şekersporlu Emine Adanalı Türkiye birincisi, Kriteryum yarışında da Rabia Şimşir Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bu başarı Yıldız Kadınlar'da takım şampiyonluğu kupasını da Torku Şekerspor'a getirdi. Torku Şekerspor Bisiklet Takımı Antrenörü İsmail Uğurlu, "Katılımı yüksek, zorlu bir yarıştan da başarıyla ayrıldık. Her daim Çumra gençliğinin yanında olan ve destek veren Torku Şekerspor Onursal Başkanımız Sayın Ramazan Erkoyuncu'ya, kulüp başkanımız ve yönetimimize sporcularım adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.