Torku Şeker Spor, Genç Erkek Pist Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Konya Veledromu'nda düzenlenen Genç Erkek Pist Türkiye Şampiyonası'nda Torku Şeker Spor, çeşitli kategorilerde madalya kazanarak dikkat çekti.

Genç Erkek Pist Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Konya Veledromu, Torku Şeker Spor'un performansına sahne oldu. Torku Şeker Spor, yol yarışlarındaki başarılarını pistte de sürdürdü. Şampiyonanın 200 metre sprint kategorisinde, Haktan Ramazan Sayan birinci olurken Mehmet Mayda üçüncülük elde etti. Point Race (Puan Yarışı'nda) Mustafa Kemal Gündoğdu ikinci olurken, Haktan Ramazan Sayan üçüncü oldu. Elimination Race (Eleme Yarışı'nda) ise Haktan Ramazan Sayan yeniden zirveye çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
