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Tori Bowie ile Calvin Davis'in vefatı, atletizm dünyasını yasa boğdu

Tori Bowie ile Calvin Davis'in vefatı, atletizm dünyasını yasa boğdu

Spor Haberleri

Atletizm dünyası, olimpiyat madalyalı ABD'li atletler Tori Bowie ile Calvin Davis'in ölüm haberleriyle sarsıldı.

Atletizm dünyası, olimpiyat madalyalı ABD'li atletler Tori Bowie ile Calvin Davis'in ölüm haberleriyle sarsıldı.

Dünya Atletizm Birliğinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Bowie ile 51 yaşındaki Davis'in vefat ettiği belirtilerek, sevenlerine, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilendi.

ABD'li sprinter Tori Bowie, 2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları'nda üç kategoride madalya almıştı. Rio'da kadınlar 4x100 metre bayrakta altın, 100 metrede gümüş, 200 metrede bronz madalya kazanan Bowie, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise kadınlar 100 metrede altın madalyayı boynuna takmıştı.

1996 Atlanta Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 400 metre engellide bronz madalya kazanan Davis, bir yıl önceki Dünya Salon Şampiyonası'nda da 4x100 metre bayrak yarışında altın madalyaya ulaşmıştı.

İki sporcunun da ölüm nedenleri açıklanmadı.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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