Torbalı Belediyesi, Erdemoğlu Holding iş birliğiyle spor salonu yapacak

Torbalı Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan belediyeye ait arsaya yapılacak spor salonunun temelini bugün törenle attı.

Torbalı Belediyesi, ilçeye yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Erdemoğlu Holding (Merinos-Sasa) iş birliğiyle Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Torbalı Belediyesi'ne ait arsaya yapılacak olan spor salonu için bugün temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma törenine, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Erdemoğlu Holding temsilcileri, CHP İzmir Milletvekili Adayı Sefer İpekli, belediye meclisi üyeleri, spor kurslarında eğitim gören öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Torbalı Belediyesi Merinos İbrahim Erdemoğlu Kapalı Spor Salonu isminin verileceği spor kompleksinin temel atma töreninde konuşan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, şunları söyledi:

"Torbalı Belediyesi olarak, spora önem veriyor, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Belediyemiz kurs merkezi bünyesinde 25 farklı branşta 62 eğitmenimizle binlerce gencimize hizmet veriyoruz. Özellikle futbol, basketbol, güreş voleybol, tekvando gibi spor kurslarımızla geleceğin sağlıklı bireylerini, Torbalı'mızı iyi bir şekilde temsil eden ve temsil edebilecek gençlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Bilindiği üzere Erdemoğlu Ailesi, sosyal sorumluluk projeleri ile camilerden taziye evlerine, okullardan müzeye, polis merkezinden öğrenci yurtlarına, parklardan sağlık ocağına kadar pek çok yapıyı ülkemize kazandıran bir aile. Yaptığımız görüşmeler sonrasında bugün temelini atacağımız spor kompleksinin protokolünü kıymetli iş insanımızla birlikte imzaladık. İlk kazmanın vurulduğu bugünden itibaren çok kısa zamanda ilçemiz gençlerinin hak ettiği bir spor kompleksine ve tenis kortuna kavuşmuş olacağız.

AYRANCILAR'A SPOR TESİSİ MÜJDESİ

İlaveten Ayrancılar bölgesine kazandıracağımız spor tesisi içinde gerekli ihale sürecini tamamlamak üzereyiz. Önceliğimiz gençlerimiz, önceliğimiz çocuklarımız. Belediyemizin imkanlarının sonuna kadar kullanarak gençlerimizin spora olan ilgisini ve katılımını artırmaya devam edeceğiz. İnşallah açtığımız tesisler ve kurslarla birlikte geleceğin sporcularını Torbalı Belediye bünyesinden yetiştirerek ilçemizin ilerleyen yıllarda gururla temsil edilmesini sağlamış olacağız. Konuşmamın sonlarına gelirken tekrardan bu kompleksi yaptığımız protokolle ilçemize kazandıran İbrahim Erdemoğlu'na, açtığımız kurslara kendi çocuklarını bizlere emanet eden kıymetli velilerimize, çocuklarımızın üzerinde büyük emeği olan değerli hocalarımıza ve katılımlarıyla bugün bizleri onurlandıran herkese çok ama çok teşekkür ederim."