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Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. ayağında ilk yarışı ikinci sırada tamamladı. Şampiyona lideri Alvaro Bautista birinci oldu ve Ducati markası şampiyonluğunu ilan etti.